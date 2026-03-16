Infinix SMART 20: Desain Ramping, Dibekali Baterai 5200mAh, Harga Cuma Rp1 Jutaan

Infinix SMART 20.

jpnn.com, JAKARTA - Infinix menghadirkan Infinix SMART 20, smartphone yang mengusung konsep “Joyful. Durable. Smooth.” yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang menyenangkan dengan performa stabil untuk aktivitas harian, menjadikannya #PilihanPalingSMART bagi pengguna yang mencari keseimbangan antara fitur, performa, dan nilai penggunaan.

Di kelas HP satu jutaan, Infinix SMART 20  memiliki daya tarik utama berupa layar luas 6,78 inci dengan desain punch-hole yang memberikan tampilan lebih lega dan imersif saat menikmati berbagai konten digital.

Menariknya, smartphone ini sudah didukung refresh rate hingga 120Hz, sehingga pengalaman scrolling media sosial, browsing, maupun navigasi aplikasi terasa lebih halus serta responsif.

Hadirnya sistem auto-switch refresh rate membantu menyesuaikan refresh rate secara otomatis untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran tampilan dan efisiensi daya.

Untuk penggunaan di luar ruangan, layar perangkat ini memiliki tingkat kecerahan hingga 700 nits HBM, sehingga konten tetap terlihat jelas bahkan ketika digunakan di bawah sinar matahari langsung.

Selain itu, dukungan wet & greasy touch juga memastikan layar tetap responsif meskipun jari pengguna dalam kondisi sedikit basah atau berminyak, menghadirkan sentuhan yang tetap halus dan presisi dalam berbagai situasi penggunaan.

Infinix SMART 20 hadir dengan desain ramping hanya 7,7mm, menjadikannya salah satu perangkat paling tipis dalam lini SMART Series.

Meski tipis, HP satu jutaan ini tetap dibekali baterai 5200mAh yang dirancang untuk mendukung penggunaan sepanjang, mulai dari chatting, streaming video, hingga browsing.

