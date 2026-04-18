INFISA Desak Pemerintah Segera Evakuasi 13 ABK dari Azerbaijan

jpnn.com, JAKARTA - Indonesian Fisherman Association (INFISA) secara resmi mendesak pemerintah untuk segera memulangkan 13 Anak Buah Kapal (ABK) asal Indonesia yang saat ini berada di Baku, Azerbaijan.

INFISA bahkan menetapkan status darurat atas kondisi para pelaut tersebut yang hingga kini belum mendapatkan kepastian jadwal pemulangan ke tanah air.

Sekretaris Jenderal INFISA Muchlisin menyampaikan meskipun para ABK dilaporkan telah keluar dari wilayah konflik, mereka kini menghadapi persoalan baru berupa ketidakpastian hukum, keterbatasan logistik, serta lambannya proses repatriasi. Kondisi tersebut dinilai sangat rentan dan berpotensi membahayakan keselamatan jiwa apabila terus berlarut-larut.

“Situasi ini bukan lagi sekadar persoalan administratif, melainkan sudah menjadi krisis perlindungan Warga Negara Indonesia di luar negeri yang serius,” tegas Muchlisin dalam keterangannya di Jakarta.

INFISA menekankan bahwa dalam situasi darurat, negara wajib hadir secara penuh dengan mengambil alih seluruh tanggung jawab, mulai dari pembiayaan hingga koordinasi teknis di lapangan, tanpa terhambat oleh prosedur birokrasi yang berbelit.

Menurut INFISA, setiap keterlambatan dalam proses evakuasi merupakan bentuk kelalaian dalam memenuhi hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan.

“Tidak ada ruang untuk penundaan jika menyangkut keselamatan jiwa manusia. Negara tidak boleh kalah cepat dari krisis. Negara harus hadir sekarang juga,” ujarnya.

INFISA juga menegaskan apabila dalam waktu dekat tidak ada langkah konkret dari pemerintah, pihaknya akan meningkatkan eskalasi tekanan publik serta melakukan advokasi di tingkat nasional maupun internasional.