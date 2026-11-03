Inflasi 3,23 Persen, Pemerintah Andalkan Bansos Rp30 Triliun untuk Jaga Daya Beli Masyarakat

jpnn.com - JAKARTA - Pemerintah akan mengandalkan bantuan sosial (bansos) senilai sekitar Rp30 triliun untuk menjaga daya beli masyarakat menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 (Nataru).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan penyaluran bantuan tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah dalam mempertahankan daya tahan konsumsi masyarakat di tengah perkembangan kondisi ekonomi.

“Daya beli dalam negeri dengan ada program Nataru, ada special discount di sana, dan juga ada program-program bantuan sosial yang senilai dengan angka sekitar Rp30 triliun,” ujar Airlangga, di Istana Negara, pada Senin (2/11).

Menurut dia, selain bantuan sosial, pemerintah juga menyiapkan program diskon khusus menjelang Nataru untuk mendorong daya beli masyarakat.

Diskon tersebut juga diharapkan dapat membantu mengompensasi kenaikan harga di sejumlah sektor, terutama transportasi dan angkutan udara.

Airlangga menjelaskan, inflasi Indonesia pada Oktober 2026 tercatat sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).

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Sementara itu, inflasi bulanan (month-to-month/mtm) mencapai 0,22 persen dan inflasi tahun kalender (year-to-date/ytd) sebesar 2,4 persen.

“Jadi, kalau year to date Rp2,4 persen juga ini masih dalam range Rp2,5 plus minus Rp1 persen,” katanya.