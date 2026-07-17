Inflasi AS Melandai Jadi Momentum Positif bagi Bitcoin dan Ethereum

jpnn.com, JAKARTA - Penurunan inflasi Amerika Serikat (AS) menjadi 3,5% secara tahunan pada Juni 2026 dari 4,2% pada Mei 2026 turut mempengaruhi pergerakan pasar keuangan global, termasuk aset kripto.

Seiringan dengan rilis data tersebut, harga Bitcoin (BTC) bergerak ke area USD64.600, sementara Ethereum (ETH) berada di sekitar level US$1.900 pada perdagangan Kamis (16/7).

CEO INDODAX, William Sutanto mengatakan pelaku pasar umumnya mencermati data inflasi sebagai salah satu indikator ekonomi yang bisa memengaruhi dinamika pasar keuangan global.

“Data inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang diperhatikan pelaku pasar karena dapat memengaruhi ekspektasi terhadap arah kebijakan moneter. Wajar apabila rilis data tersebut turut direspons oleh berbagai kelas aset, termasuk kripto. Namun, pergerakan harga tetap dipengaruhi oleh banyak faktor sehingga tidak dapat disimpulkan hanya dari satu indikator ekonomi,” ujar William.

William menambahkan perhatian pasar terhadap Ethereum juga meningkat menjelang ETH Genesis Day yang diperingati setiap 30 Juli.

Momentum tersebut menjadi pengingat atas perjalanan Ethereum sejak pertama kali diluncurkan pada 2015 serta perkembangan ekosistemnya hingga saat ini.

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“Saat ini Ethereum memasuki periode yang secara historis meningkatkan perhatian komunitas global terhadap perkembangan ekosistemnya. ETH Genesis Day menjadi momen untuk melihat bagaimana ekosistem tersebut terus berkembang sebagai fondasi berbagai inovasi blockchain, mulai dari smart contract, Decentralized Finance (DeFi), hingga tokenisasi aset atau Real World Assets (RWA),” jelasnya.

Meski begitu, William mengingatkan pergerakan aset kripto tetap dipengaruhi berbagai faktor global, termasuk perkembangan kebijakan moneter Amerika Serikat, serta dinamika geopolitik yang masih berlangsung.