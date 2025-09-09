Inflasi Beras Terkendali: BULOG Terus Dorong Perluasan Jaringan SPHP

jpnn.com, JAKARTA - Upaya pengendalian harga pangan, khususnya beras, terus dilakukan oleh BULOG meskipun data harga beras di pasar sudah mengalami penurunan

Berdasarkan paparan dari BPS, melalui Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, terdapat data terbaru menunjukkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga beras menurun tajam.

Jika dua minggu lalu tercatat 214 kabupaten/kota mengalami kenaikan, kini angka tersebut berkurang menjadi hanya 100 kabupaten/kota.

Sebaliknya, tren penurunan harga juga meluas. Dari yang sebelumnya hanya terjadi di 58 kabupaten/kota, pada minggu lalu penurunan harga beras tercatat di 105 kabupaten/kota.

Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan pihaknya akan terus memastikan langkah-langkah pengendalian inflasi beras berjalan konsisten.

Turunnya harga beras di sejumlah daerah yang mengalami kenaikan menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan mulai efektif.

"Kami akan terus memperkuat distribusi, memperluas pasar, dan berkoordinasi dengan berbagai pihak agar harga beras tetap terkendali,” ujar Ahmad Rizal.