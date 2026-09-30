Inflasi Mengintai Seusai Anggaran Subsidi LPG 3 Kilogram Dipangkas
jpnn.com, JAKARTA - Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pengurangan kuota LPG 3 kilogram perlu didahului pembenahan distribusi dan ketepatan sasaran penerima subsidi.
DPR dan pemerintah menyepakati pemangkasan subsidi energi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2027.
Di tahun depan, subsidi energi dipangkas menjadi Rp261,50 triliun dari sebelumnya Rp272,94 triliun.
Yusuf menegaskan pembenahan diatribusi LPG 3 kilogram dilakukan agar tidak berdampak terhadap masyarakat yang berhak.
“Pemerintah perlu memastikan pengurangan kuota berasal dari pembatasan konsumsi kelompok mampu, bukan dari berkurangnya pasokan bagi masyarakat yang memang berhak,” kata Yusuf saat dihubungi di Jakarta, Rabu (30/9).
Menurut Yusuf, pengurangan kuota sebelum distribusi dibenahi dapat memicu antrean, kenaikan harga eceran, bahkan kelangkaan di tingkat konsumen.
Yusuf mebuturkan kelompok yang paling rentan terdampak meliputi rumah tangga berpendapatan rendah, warung dan UMKM makanan, serta pelaku usaha lainnya yang bergantung pada LPG 3 kilogram.
Yusuf menambahkan keterbatasan solar bersubsidi juga dapat meningkatkan biaya angkutan dan harga kebutuhan pokok di daerah yang sangat bergantung pada solar.
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengatakan pengurangan kuota LPG 3 kilogram perlu didahului pembenahan distribusi
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