Inflasi Nasional Tembus 3,23%, Ternyata Daerah Ini Jadi yang Terendah

jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat perekonomian nasional mengalami inflasi sebesar 3,23 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) pada Oktober 2026.

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menyebut inflasi nasional didorong oleh kenaikan harga sejumlah komoditas pangan.

“Terjadi kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 109,04 pada Oktober 2025 menjadi 112,56 pada Oktober 2026,” kata Ateng dalam konferensi pers Rilis BPS di Jakarta, Senin.

BPS mencatat berdasarkan kelompok pengeluaran, inflasi tahunan terutama didorong oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau; transportasi; serta perawatan pribadi dan jasa lainnya.

“Kelompok makanan, minuman, dan tembakau mencatat inflasi sebesar 4,82 persen dengan andil terhadap inflasi umum mencapai 1,40 persen,” ungkap Ateng.

Sejumlah komoditas yang dominan memberikan andil inflasi pada kelompok tersebut antara lain cabai rawit, ikan segar, beras, minyak goreng, daging ayam ras, sigaret kretek mesin (SKM), dan daging sapi.

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Ateng melanjutkan kelompok transportasi mengalami inflasi tahunan sebesar 4,87 persen dengan andil sebesar 0,59 persen.

Kenaikan harga pada kelompok transportasi terutama didorong oleh bensin, tarif angkutan udara, pelumas atau oli mesin, sepeda motor, biaya pemeliharaan atau servis kendaraan, serta mobil.