Inflasi September Naik Jadi 3,28%, Mendagri Mewanti-wanti Pemda Perkuat Pengendalian

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mewanti-wanti pemerintah daerah agar mengoptimalkan langkah pengendalian inflasi.

Pasalnya, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 1 Oktober 2026, angka inflasi secara year on year (YoY) September 2026 sebesar 3,28 persen.

Angka ini lebih tinggi dari bulan sebelumnya sebesar 3,19 persen.

“Perhatikan betul angka ini jangan sampai ke angka di atas 3,5 persen ini target pemerintah. Karena kalau di atas 3,5 persen, desil-1, desil-2, 20 persen masyarakat terbawah itu terasa,” ujar Mendagri Tito dalam keterangan resminya, Senin (12/10).

Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian. Foto: Dokumentasi Puspen Kemendagri

Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dirangkaikan dengan Penandatanganan Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Pengelolaan Sarana dan Prasarana, serta Ketenagaan Penyuluhan Pertanian di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (12/10).

Mengacu pada data yang sama, Mendagri Tito menjelaskan angka inflasi secara month-to-month juga meningkat, yakni berada di angka 0,30 persen.

Angka ini meningkat dari bulan sebelumnya yang sebesar 0,21 persen.