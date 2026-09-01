Inflasi Tahunan Agustus 2026 Sebesar 3,19%
jpnn.com, JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi Agustus 2026 secara tahunan berada di angka 3,19 persen.
Kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 111,73 pada Juli 2026 menjadi 111,97 pada Agustus 2026 menjadi pemicu terjadinya inflasi bulanan tersebut.
Secara tahunan (year-on-year), inflasi Agustus 2026 berada di angka 3,19 persen, sedangkan inflasi tahun kalender (year-to-date) tercatat sebesar 1,86 persen.
"Pada Agustus tahun 2026 terjadi inflasi sebesar 0,21% secara bulanan atau secara month to month," ujar Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono pada konferensi pers di Jakarta, Selasa (1/9).
Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi pendorong utama inflasi bulanan dengan tingkat inflasi sebesar 0,57 persen serta memberikan andil sebesar 0,17 persen.
Komoditas daging ayam ras menjadi pendorong dominan pada kelompok tersebut, dengan memberikan andil inflasi sebesar 0,17 persen.
Peningkatan permintaan daging ayam ras disebut dipengaruhi oleh peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, perayaan HUT RI, dan mulainya kembali program MBG setelah libur sekolah.
Selain daging ayam ras, komoditas cabai rawit, ikan segar, dan beras turut memberikan andil inflasi bulanan masing-masing sebesar 0,02 persen.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi sebesar 0,21 persen secara bulanan (month-to-month) pada Agustus 2026.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Kemenkeu Klarifikasi Anggaran BPS Rp 7 Triliun: Bukan Cuma untuk DTSEN
- Desil Bukan Label Kaya atau Miskin, Begini Penjelasan dari BPS
- Cara Mudah Mengecek Desil Ekonomi secara Mandiri, Cukup Pakai NIK di Laman BPS
- BPS Buka Suara soal Polemik Desil, Ada Kaitannya dengan Pertalite
- Kemendag Pantau Produk Impor yang Mengganggu UMKM, Siap-Siap Saja
- Jumlah Penganggur Terdidik Lumayan Banyak, Kemnaker Ungkap Penyebabnya