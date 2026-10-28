Influenser AA Dilaporkan ke Polisi, Ini Ternyata Kasusnya
jpnn.com, JAKARTA - Influenser bernama Ayu Aulia (AA) dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat atas kasus dugaan penipuan bermodus mencari investor.
Laporan tersebut didaftarkan oleh pengusaha berinisial AS alias S (39) yang mengaku mengalami kerugian Rp95 juta.
AS menjelaskan jumlah kerugian terhitung dari dana yang digelontorkan kepada AA secara bertahap sejak September hingga Oktober 2026.
"Kerugian saya itu total mencapai 95 juta dan sudah saya laporkan ke Polres Jakbar," kata AS dilansir Antara, Selasa (27/10).
Menurutnya, kasus penipuan itu bermula ketika influenser AA menjanjikan dapat mencarikan investor bagi usahanya.
Sebagai syarat awal, pelaku meminta sejumlah uang operasional untuk keperluan tiket pesawat dan penginapan ke Batam.
"Awalnya saya memberikan uang sebesar Rp15 juta melalui transfer ke adik AA untuk pergi ke Batam bersama tiga orang pada 23 September 2026," beber AS.
Setelah menerima dana awal, AA beralasan salah membeli tiket dan meminta uang tambahan sebesar Rp15 juta.
Influenser bernama Ayu Aulia (AA) dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat atas kasus dugaan penipuan bermodus mencari investor.
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