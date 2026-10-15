Info dari AKBP Niko soal Pencurian Emas Batangan di Garut

jpnn.com - Polisi masih mendalami pendalaman kasus pencurian emas batangan dan perhiasan di rumah warga Kecamatan Leles, Kabupaten Garut, Jawa Barat.

Kapolres Garut AKBP Niko N. Adi Putra menyebut dalam kasus itu polisi menangkap seorang tersangka berinisial AH (49).

"Penyidik masih melakukan pengembangan guna menelusuri barang bukti lainnya yang diduga telah dijual atau disembunyikan, serta mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain," kata AKBP Niko di Garut, Rabu (14/10/2026).

Kepolisian mendapatkan laporan dari masyarakat adanya barang berharga berupa emas dan uang tunai dengan total sebesar Rp445 juta hilang. Pelapor mencurigai ada pencuri yang masuk ke rumahnya di Desa Jangkurang, Leles, Jumat (9/10/2026).

Jajaran Tim Sancang Satreskrim Polres Garut bersama Unit Reskrim Polsek Leles dan Polsek Kadungora langsung bergerak melakukan penyelidikan.

Hasilnya, diketahui bahwa pelakunya berinisial AH (49) yang ditangkap di Leles, Garut, Senin (12/10/2026).

"Pelaku residivis beserta barang bukti telah diamankan di Mapolres Garut untuk menjalani pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut," kata dia.

Hasil pemeriksaan sementara, tersangka merupakan residivis tindak pidana pencurian dan penganiayaan, kemudian saat ini kembali melakukan aksi kejahatan pencurian dengan pemberatan.