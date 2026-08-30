Info dari Gus Ipul soal Pemilihan Ketum PBNU di Muktamar NU

jpnn.com - JOMBANG - Ketua Panitia Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) Saifullah Yusuf a.k.a Gus Ipul memperkirakan pemilihan Ketua Umum PBNU digelar pada Minggu (30/8).

Hal tersebut diungkapkan Gus Ipul di sela voting sistem pemilihan Ketum PBNU di Gedung Serba Guna Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang.

Gus Ipul menyebut masih ada tabulasi atau rekapitulasi suara pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA).

Proses tersebut harus dilakukan sebelum pemilihan calon Ketua Umum PBNU.

“Mungkin Minggu pagi, karena masih harus ada tabulasi untuk AHWA. Anggota AHWA yang terpilih sembilan (suara) terbanyak itu ditetapkan lalu AHWA bersidang,” katanya.

Sembilan kiai sepuh yang tergabung dalam AHWA itu bakal memilih Rais Aam berikutnya.

Setelah itu, peserta Muktamar ke-35 NU baru memberikan suara untuk calon ketua umum.

“Setelah ada Rais Am terpilih nanti baru dimulai pemilihan ketua umum. Kemungkinan besar pemilihan ketua umum besok (Minggu),” ujarnya. (mcr23/jpnn)