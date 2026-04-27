Info dari Gus Ipul soal Persiapan Muktamar NU

jpnn.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang akan digelar Agustus 2026.

"Persiapan menuju Muktamar ke-35 NU terus berjalan dan kini memasuki tahap pematangan," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul di Bandar Lampung, Minggu (26/4/2026).

Gus Ipul menyebut panitia kecil saat ini sudah dibentuk dan sedang merampungkan berbagai kebutuhan teknis penyelenggaraan Muktamar NU.

"Panitia kecil sudah dibentuk dan sedang menuntaskan susunan kepanitiaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Muktamar," ujar Gus Ipul yang juga Ketua Panitia Pelaksana Muktamar ke-35 NU.

Salah satu fokus utama adalah penyelesaian administrasi kepengurusan, khususnya penerbitan Surat Keputusan (SK) bagi pengurus wilayah dan cabang yang akan menjadi peserta muktamar.

Untuk mempercepat proses tersebut, PBNU membentuk tim panel yang diketuai oleh Muhammad Nuh.

"Tim panel bertugas melakukan verifikasi dan penuntasan SK agar seluruh peserta memiliki legalitas yang sah sebelum muktamar berlangsung," tuturnya.

Tim tersebut terus bekerja menuntaskan seluruh SK dan mengimbau pengurus wilayah serta cabang untuk melengkapi administrasi dan kesiapan teknis lainnya.