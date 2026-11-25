jpnn.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus berkoordinasi dengan Interpol guna memburu Muhammad Riza Chalid (MRC), buronan kasus dugaan korupsi pengelolaan minyak dan gas bumi (migas).

Kejagung juga sedang menyiapkan proses hukum in absentia terhadap yang bersangkutan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna mengatakan Kejagung belum menerima informasi dari instansi terkait mengenai dugaan aktivitas Riza Chalid di Indonesia, meskipun beredar kabar Riza beberapa kali masuk ke Tanah Air tanpa terdeteksi.

"Kami belum menerima informasi dari instansi terkait yang bahwa yang bersangkutan melakukan aktivitas di Indonesia, ya. Yang jelas, kami sudah meminta bantuan Interpol melalui NCB (National Central Bureau)," kata Anang, Selasa (24/11/2026).

Anang menegaskan Kejagung tetap berkomitmen menuntaskan penanganan perkara yang melibatkan Riza Chalid, termasuk menempuh mekanisme persidangan tanpa kehadiran terdakwa atau in absentia sesuai ketentuan hukum.

Menurut Anang, proses menuju mekanisme tersebut sedang dipersiapkan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemanggilan, pemeriksaan saksi, hingga penyelesaian berkas perkara.

"Saat ini tidak hanya MRC, tetapi juga Jurist Tan juga pun sedang dilakukan pemeriksaan untuk in absentia juga nantinya," ujar dia.

Anang menjelaskan berkas perkara Riza Chalid saat ini telah memasuki tahap satu, yakni pelimpahan berkas perkara kepada jaksa penuntut umum untuk diteliti.