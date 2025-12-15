Info dari KJRI Sydney soal Penembakan Massal di Pantai Bondi Australia

jpnn.com - Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Sydney mengimbau warga negara Indonesia (WNI) di Australia waspada menyusul insiden penembakan massal di kawasan Pantai Bondi yang tersohor di Sydney, New South Wales, Minggu (14/12/2025).

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI bersama KJRI Sydney menyatakan akan terus mengamati serius peristiwa tersebut dan terus berkoordinasi erat dengan otoritas setempat untuk memantau perkembangan situasi.

“KJRI Sydney mengimbau WNI di wilayah New South Wales untuk tetap waspada, menghindari lokasi kejadian, dan mengikuti arahan otoritas Australia,” demikian pernyataan tertulis Kemlu RI, dikonfirmasi di Jakarta.

Kemlu RI menyampaikan bahwa belum terdapat informasi resmi yang menyebut adanya WNI terdampak insiden tersebut. Otoritas Australia juga belum mengungkapkan kewarganegaraan para korban meninggal ataupun luka-luka.

Apabila memerlukan bantuan atau memiliki informasi terkait, WNI di Australia dapat menghubungi KJRI Sydney melalui nomor telepon +61-434-544-478, demikian Kemlu RI.

Sekurangnya 10 orang tewas dan 29 lainnya terluka dalam insiden penembakan massal di Pantai Bondi, demikian kata kepolisian Australia dikutip siaran Australian Broadcasting Corporation (ABC).

Polisi memastikan bahwa 10 orang yang meninggal tersebut terdiri dari 9 korban dan seorang pelaku penembakan. Dari 29 orang yang terluka, sejumlah di antaranya adalah petugas kepolisian yang pertama kali merespons kejadian.

Kepolisian Negara Bagian New South Wales (NSW) menyatakan dua orang telah diamankan di Pantai Bondi, namun operasi keamanan masih berlangsung. Warga diminta menjauhi lokasi seiring diberlakukannya zona steril di sekitar area kejadian.