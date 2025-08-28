menu
JPNN.com » Nasional » Info dari Kombes Ade: Polisi Cegah 120 Pelajar Terprovokasi Ikut Demo Buruh

Info dari Kombes Ade: Polisi Cegah 120 Pelajar Terprovokasi Ikut Demo Buruh

Info dari Kombes Ade: Polisi Cegah 120 Pelajar Terprovokasi Ikut Demo Buruh
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary. Foto: ANTARA/Risky Syukur

jpnn.com, JAKARTA - Jajaran Polda Metro Jaya mencegah 120 pelajar yang ingin mengikuti demonstrasi buruh di depan Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Kamis (28/8).

Menurut Kabid Humas Polda Metro Jaya (PMJ) Kombes Ade Ary Syam Indradi, ratusan pelajar yang berniat ikut unjuk rasa itu kini dalam perlindungan polisi.

"Jam 8.30 WIB tadi ada laporan 120 pelajar yang dicegah, dilindungi, diamankan, diayomi oleh anggota," kata Kombes Ade.

Perwira menengah Polda Metro Jaya itu memerinci sebanyak 48 dari 120 pelajar yang dicegah datang ke Gedung DPR/MPR RI diamankan olej Polres Metro Bekasi.

Sisanya, sebelas pelajar dicegah masuk ke Jakarta oleh Polres Metro Tangerang Kota, sedangkan 29 lainnya diamankan oleh Polres Bekasi Kota. Selain itu, tujuh pelajar dicegah oleh Polres Metro Depok, sementara 25 pelajar diamankan Polres Jakarta Pusat.

Merujuk pemberiahuan pelaksanaan unjuk rasa, Ade Ary mengatakan demonstrasi pada Kamis dilakukan oleh massa dari elemen buruh yang membawa enam tuntutan.

Dari situ, kata alumnus Akpol 1998 itu, polisi mencegah pelajar yang mau ikut demonstrasi buruh.

"Pihak yang akan menyampaikan pendapat ini, kan, dari kelompok buruh, merekalah yang memberitahukan dan mengomunikasikan," ujarnya.

Kabid Humas PMJ Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi menyebut polisi mencegah 120 pelajar yang nekat ingin ikut demonstrasi para buruh.

