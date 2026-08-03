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Info dari Menteri Nusron, Banyak Laut di Batam Telah Dikapling dan Dijual, Kacau

Info dari Menteri Nusron, Banyak Laut di Batam Telah Dikapling dan Dijual, Kacau
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Menteri Agraria dan Tataruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian ATR/BPN menerima banyak laporan terkait laut yang telah dikapling tanpa prosedur yang sah di sejumlah daerah dan terbanyak terjadi di Kota Batam.

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan kapling laut di Batam telah menyalahi aturan yang ada, mengingat dari delapan prosedur harus ditempuh tidak ada satu pun dijalani.

"Pada saat ini banyak sekali laut sudah dikapling, bahkan dijual, dikerjasamakan kepada pihak ketiga. Paling banyak di Batam, tetapi ada juga di daerah-daerah lain," kata Nusron di Jakarta, Senin.

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Dia mengatakan pihaknya meminta kepada semua pihak agar menertibkannya.

Nusron mengatakan kapling laut di Batam telah menyalahi aturan yang ada, mengingat dari delapan prosedur harus ditempuh tidak ada satu pun dijalani.

Nusron menjelaskan untuk kasus kapling laut di Batam yang masuk dalam aduan, yaitu telah keluarnya hak pengelolaan (HPL), padahal untuk mendapatkan HPP prosesnya cukup panjang.

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Menurut dia, HPL bisa didapatkan ketika telah memenuhi sejumlah persyaratan berdasarkan berbagai regulasi, proses pemanfaatan kawasan reklamasi harus dilakukan secara bertahap.

Tahapan tersebut dimulai dari penetapan lokasi reklamasi, persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut (PKKPRL), persetujuan lingkungan, penerbitan izin reklamasi, pelaksanaan dan pengawasan reklamasi, verifikasi hasil reklamasi, hingga pengajuan hak pengelolaan (HPL).

Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengatakan banyak laut di Batam sudah dikapling, bahkan dijual, dikerjasamakan kepada pihak ketiga.

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