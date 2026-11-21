jpnn.com, KUPANG - Polisi masih mendalami sejumlah barang bukti melalui pemeriksaan laboratorium forensik untuk memperkuat pembuktian perkara dugaan kekerasan seksual yang melibatkan Bupati Kupang YL.

Penyidik telah menyita satu unit telepon genggam milik korban dan satu potong celana yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

"Kedua barang bukti tersebut telah dikirim ke laboratorium forensik untuk dilakukan pemeriksaan secara ilmiah," kata Humas Polda NTT Komisaris Besar Polisi Henry Novika Chandra dalam jumpa pers di Kupang, Sabtu.

Dia menjelaskan pemeriksaan barang bukti tersebut merupakan bagian dari rangkaian langkah Tim Joint Investigasi yang terdiri dari Ditreskrimum dan Ditreskrimsus serta Ditres PPA dan PPO Polda NTT dalam mengungkap perkara secara menyeluruh.

Pada tahap penyelidikan, tim tersebut telah memeriksa 13 orang yang terdiri atas korban, keluarga korban, dan sejumlah saksi.

Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap lima orang saksi untuk menggali informasi dan memperkuat konstruksi perkara.

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Selain pemeriksaan saksi dan uji laboratorium forensik, Tim Joint Investigasi telah meminta keterangan ahli serta melaksanakan penggeledahan dan penyitaan barang yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara.

Seluruh rangkaian tindakan tersebut dilakukan untuk mengumpulkan dan menguji alat bukti guna membuat terang dugaan tindak pidana yang sedang ditangani.