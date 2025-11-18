Info dari Said, Buruh akan Melumpuhkan Kota-Kota Industri di Indonesia pada 22 November
jpnn.com - JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPI, yang juga Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkapkan bahwa para buruh akan menentang keputusan kenaikan upah minimum provinsi atau UMP dari Kementerian Ketenagakerjaan, secara serentak pada 22 November 2025.
Said Iqbal menjelaskan buruh akan turun ke jalan di berbagai titik provinsi di Indonesia.
"Untuk di Istana atau DPR, mungkin sekitar 15 ribu buruh," kata Said pada Selasa (18/11).
Said mengungkapkan titik daerah yang akan dipadati buruh, salah satunya Gedung Sate, yang ada di Bandung.
Selain itu, Kantor Gubernur Serang, lalu di Semarang, Surabaya, Banjarmasin, Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Pekanbaru, dan Makassar.
Tak hanya itu, para buruh daerah Mimika, Kupang, Batam, Lombok, Merauke, Ambon, dan Ternate juga akan memadati kantor kepala daerah masing-masing untuk menyuarakan penolakan terhadap kenaikan upah yang dianggap tidak sesuai harapan.
"Mungkin akan mencapai ratusan ribu yang turun, itu akan lumpuh kota industri, karena menolak pengumuman upah minimum yang diumumkan 21 November," ujarnya.
Said menyatakan sudah mengetahui bocoran pengumuman kenaikan upah yang akan ditetapkan Kementerian Ketenagakerjaan dari Dewan Pengupahan.
Buruh bakal serentak memadati Istana Negara, DPR RI, hingga kantor kepala daerah di berbagai provinsi, menolak UMP.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Disnakertransgi DKI Jakarta Beri Atensi Soal Buruh Tuntut UMP 2026 Jadi Rp 6 Juta
- Tuntutan UMP Rp 6 Juta, Pekerja: Upah DKI Jakarta Kalah dari Kota Penyangga
- Ada Demo Buruh di Kawasan Monas, 1.963 Personel Gabungan Dikerahkan untuk Pengamanan
- Buruh Ajukan Kompromi Kenaikan Upah Minimum 2026, Tolak Usulan Pemerintah
- Tepis Kenaikan Upah Minimum Picu PHK, Said Iqbal Berkomentar Tegas
- Tolak Upah Minimum Versi Pemerintah, Partai Buruh Ancam Mogok Nasional