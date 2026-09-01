Info Dasco soal 8 WNI Direkrut Jadi Militer Negara Asing

jpnn.com - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyebut delapan warga negara Indonesia (WNI) diduga direkrut menjadi militer negara asing.

Dia mengatakan awalnya para WNI tersebut mendaftar lowongan sebagai satuan pengamanan atau tenaga administrasi.

"Para WNI ini kemudian mendaftar, lalu kemudian dari situ akhirnya dikirim untuk menjadi tentara. Begitu informasi yang kami dapat," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (1/9/2026).

Legislator Fraksi Partai Gerindra itu mengatakan informasi tersebut diperoleh dari otoritas intelijen.

Menurut orang dekat Presiden Prabowo itu, perekrutan WNI tersebut dilakukan oleh negara pihak ketiga dengan menawarkan lowongan pekerjaan bergaji besar.

Dasco memastikan intelijen Indonesia dan Kementerian Luar Negeri RI telah melakukan antisipasi, berkoordinasi, serta mengirimkan ratusan utusan ke negara-negara terkait untuk menangani persoalan tersebut.

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Sebelumnya, Kementerian Luar Negeri RI menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia masih memverifikasi informasi mengenai WNI yang diduga bergabung dengan angkatan bersenjata Rusia.

Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang mengatakan verifikasi dilakukan melalui Perwakilan RI serta koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.