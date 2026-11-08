Info DKPP soal Aduan Pelanggaran Etik KPU Pascaputusan MK soal Ijazah Gibran

jpnn.com - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sedang memverifikasi lima laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pelanggaran etik oleh anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) selalu penyelenggara pemilu, pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ijazah Wapres Gibran Rakabuming Raka.

Anggota DKPP sekaligus Koordinator Divisi Pengaduan I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi menyebut dua dari lima aduan tersebut telah memenuhi syarat materiil dan siap dilimpahkan ke bagian persidangan.

"Dari lima aduan yang masuk, dua aduan sudah memenuhi syarat materiil dan siap untuk dilimpahkan ke bagian persidangan," kata Wiarsa, Sabtu (7/11/2026).

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Sementara itu, dua aduan lainnya masih dalam tahap verifikasi administrasi untuk selanjutnya diproses ke tahap verifikasi materiil. Adapun satu aduan lainnya belum memenuhi syarat administrasi.

Wiarsa mengatakan kelima laporan tersebut berasal dari masyarakat, termasuk pengaduan yang disampaikan oleh pakar hukum tata negara Denny Indrayana.

Namun, dia tidak merinci apakah salah satu dari dua laporan yang telah memenuhi syarat materiil tersebut merupakan pengaduan Denny Indrayana.

Dia meminta masyarakat bersabar menunggu proses penanganan laporan sesuai prosedur yang berlaku.

"Masih dalam proses. Mohon bersabar supaya saya tidak salah," katanya.