Info Ini Bikin PPPK 35+ Bahagia Menjelang Seleksi CPNS di 2027
jpnn.com, JAKARTA - Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) siapkan diri sedari sekarang untuk menghadapi seleksi CPNS pada Januari 2027. Seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) ini bisa diikuti oleh seluruh PPPK penuh waktu dan tidak dibatasi usia.
"Alhamdulillah, kami sudah mendapatkan kepastian soal PPPK 35+ (PPPK penuh waktu usia 35 tahun ke atas) yang bisa ikut seleksi CPNS pada Januari 2027," kata Sekretaris Jenderal DPP Guru Tenaga Kependidikan Nusantara (GTKN) Ratna Purwakesi kepada JPNN, Rabu (11/11/2026).
Ratna mengungkapkan DPP GTKN telah bertemu sejumlah pejabat penting di Jakarta pada 9 November 2026. Tujuannya mencari informasi lebih jelas soal implementasi kebijakan pemerintah yang telah diumumkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi pada 6 November 2026.
Ratna mengaku sangat gembira mendengar informasi yang disampaikan para pejabat pentingnya dan merasa perlu disampaikan kepada PPPK, PPPK paruh waktu, bahkan tenaga honorer atau non-ASN.
Dia mencatat ada tujuh poin penting yang terungkap dalam pertemuan DPP GTKN dengan pejabat penting pada 9 November 2026 sebagai berikut:
1. Peralihan status PPPK paruh waktu guru ke PPPK penuh waktu pusat tetap serentak per Januari 2027.
2. Untuk PPPK penuh waktu yang ingin mengikuti seleksi CPNS tidak dibatasi usia (ada penyesuaian/perlakuan khusus sesuai dengan apa yang disampaikan Mensesneg).
3. Untuk honorer atau tenaga non-ASN yang telah terdata dalam Dapodik pun sama, saat mengikuti seleksi CPNS tidak dibatasi usia.
Info ini bikin PPPK 35+ bahagia, siap-siap menghadapi seleksi CPNS yang digelar tahun 2027
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