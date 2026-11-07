Info Kemdiktisaintek soal Mekanisme Alih Status ke PPPK Penuh Waktu & PNS, Karier hingga Gaji

jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) terus memperkuat kepastian status kepegawaian dan pengembangan karier dosen melalui penataan regulasi serta koordinasi lintas instansi.

Upaya ini sejalan dengan kebijakan pemerintah mengalihkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

"Pengalihan status PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu akan dilakukan secara bertahap mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut mencakup sejumlah jabatan fungsional termasuk dosen," kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Gedung DPR RI, Jumat (6/11).

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Pemerintah juga membuka kesempatan bagi PPPK dosen untuk mengikuti seleksi dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS) 2027 yang diatur dalam PP Nomor 26 Tahun 2026, bersamaan dengan seleksi dosen CPNS umum, dengan rencana pendaftaran mulai November 2026.

Selain itu, masa kerja sekitar 174 ribu guru yang kontraknya berakhir pada Desember 2026 akan diperpanjang.

Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengatakan kepastian status kepegawaian menjadi salah satu aspek penting dalam pengelolaan profesi dosen.

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Penataan tersebut tidak hanya berkaitan dengan status pekerjaan. Aspek lainnya mencakup pengembangan karier dan penghasilan atau gaji dosen.

"Berbagai aspek tersebut menjadi perhatian Kemdiktisaintek dalam membangun tata kelola dosen," ujar Menteri Brian.