Info Layanan Transjakarta yang Dihentikan Sementara saat Demo

jpnn.com, JAKARTA - Transjakarta melakukan penyesuaian layanan operasional menyusul jadwal aksi demo di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8).

Sehubungan dengan adanya agenda aksi tersebut, diketahui terdapat penutupan jalur oleh pihak berwenang.

Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani mengimbau para pengguna menyesuaikan rute perjalanan, melalui aplikasi TJ: Transjakarta.

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"Mohon maaf atas ketidaknyamanan," kata Ayu dalam keterangan tertulis tertulis.

Adapun Rute yang Mengalami Pengalihan di antaranya:

(Halte yang tidak dilayani: Gerbang Pemuda dan Petamburan)

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3F: Kalideres – Gelora Bung Karno

9: Pinang Ranti – Pluit