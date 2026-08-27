Info Layanan Transjakarta yang Dihentikan Sementara saat Demo
Kamis, 27 Agustus 2026 – 14:30 WIB
jpnn.com, JAKARTA - Transjakarta melakukan penyesuaian layanan operasional menyusul jadwal aksi demo di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8).
Sehubungan dengan adanya agenda aksi tersebut, diketahui terdapat penutupan jalur oleh pihak berwenang.
Kepala Departemen Humas dan CSR Transjakarta, Ayu Wardhani mengimbau para pengguna menyesuaikan rute perjalanan, melalui aplikasi TJ: Transjakarta.
"Mohon maaf atas ketidaknyamanan," kata Ayu dalam keterangan tertulis tertulis.
Adapun Rute yang Mengalami Pengalihan di antaranya:
(Halte yang tidak dilayani: Gerbang Pemuda dan Petamburan)
3F: Kalideres – Gelora Bung Karno
9: Pinang Ranti – Pluit
Transjakarta melakukan penyesuaian layanan operasional menyusul jadwal aksi demo di Gedung DPR/MPR RI, Kamis (27/8).
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