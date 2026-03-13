Info Mudik: Pemudik Motor di Pelabuhan Ciwandan Masih Landai

jpnn.com, SERANG - Pelabuhan Ciwandan, Cilegon, Banten, terpantau masih relatif landai dan belum terjadi kepadatan pemudik motor.

Pantauan di lokasi pada Jumat malam, para pemudik yang tiba di pelabuhan pendukung ini rata-rata merupakan pekerja yang sengaja mengambil waktu cuti lebih awal.

Langkah tersebut diambil guna menghindari potensi kemacetan parah dan penumpukan penumpang yang biasanya terjadi mendekati hari raya.

Rifki Gunawan, seorang pemudik asal Jakarta Barat menuturkan dia memilih berangkat lebih dini demi kenyamanan selama di perjalanan.

Menurutnya, kondisi lalu lintas yang belum padat membuat perjalanan bermotor menuju kampung halaman istrinya di Lampung terasa lebih tenang.

"Saya cuti lebih awal karena lebih enak jalanan tidak macet. Jadi, lebih santai di jalannya. Saya dari Jakarta Barat mau mudik ke Lampung, kebetulan istri orang sana," ujar Rifki saat ditemui di kantong antrean dermaga Pelabuhan Ciwandan.

Dalam perjalanannya, Rifki mengaku sempat mendatangi Pelabuhan Merak sebelum akhirnya dialihkan oleh petugas.

Ia mengaku baru mendapatkan informasi mengenai pemisahan rute bagi kendaraan roda dua dan kendaraan pribadi sesampainya di kawasan pelabuhan utama tersebut.