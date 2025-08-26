Info Penting dari Polda Jabar soal Stok & Harga Beras di Bandung Raya

jpnn.com - BANDUNG - Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jawa Barat memastikan ketersediaan beras di Bandung Raya dalam kondisi aman.

Stok beras yang beredar di pasaran pun bisa memenuhi kebutuhan masyakat dengan baik.

Direktur Ditreskrimsus Polda Jabar Kombes Wirdhanto Hadicaksono mengatakan, Satgas Pangan Polda Jabar memantau ketersediaan beras di pasar dan ritel modern. Dalam pantaunnya, tidak ditemukan adanya kelangkaan beras.

“Dari hasil pengecekan yang kami lakukan secara langsung ke sejumlah pasar tradisional maupun ritel modern, stok beras di Bandung Raya dipastikan dalam kondisi aman. Tidak ada indikasi kelangkaan, dan masyarakat bisa mendapatkan beras sesuai kebutuhan,” kata Wirdhanto di Bandung, Selasa (26/8).

Selain ketersediaan, harga beras pun menjadi sorotan Polda Jabar.

Wirdhanto menuturkan, harga beras medium dan premium di pasaran tercatat masih sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditentukan pemerintah melalui Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional (BPN) Nomor 299 Tahun 2025.

“Harga beras medium di zona 1, termasuk Bandung Raya, ditetapkan Rp 13.500 per kilogram, sementara untuk beras premium Rp 14.900 per kilogram. Dari hasil pengawasan kami, baik di retail modern maupun di pasar tradisional, harga tersebut masih dipatuhi oleh para pedagang,” ucapnya.

Menurut Wirdhanto, pengecekan lapangan yang dilakukan merupakan tindak lanjut dari instruksi Kapolri dan Kabareskrim kepada seluruh jajaran kepolisian agar turun langsung ke masyarakat, melakukan pemantauan ketersediaan bahan pokok, serta memastikan harga pangan tetap stabil.