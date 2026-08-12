Info Penting Program SMK Go Global 2026, Ada Puluhan Ribu Lowongan Kerja

jpnn.com - JAKARTA - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (KP2MI) menjelaskan mengenai Program Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Go Global 2026.

KP2MI mengungkapkan detail jumlah kebutuhan tenaga kerja atau lowongan kerja, bidang kerja, hingga opsi profesi yang dapat dipilih oleh para pendaftar Program SMK Go Global 2026.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Mukhtarudin mengatakan dalam keterangan resmi di Jakarta, Selasa, bahwa program tersebut merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk membangun ekosistem penyiapan tenaga kerja yang terhubung langsung dengan kebutuhan pasar kerja internasional.

Para peserta dapat mendaftar di sektor jasa pelayanan (hospitality) untuk penempatan di Turki, Malaysia, Maladewa, Kuwait, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, hingga kawasan Eropa Timur.

Sektor tersebut membutuhkan 14.140 pekerja dengan kompetensi sebagai terapis spa, housekeeping, petugas kebersihan, pramusaji, barista, dan juru masak.

Sementara itu, sektor kesehatan membuka pendaftaran untuk 12.780 orang sebagai pengasuh, perawat, perawat lansia, dan petugas panti jompo, dengan tujuan penempatan antara lain Jepang, Belanda, Singapura, Taiwan, dan Jerman.

Kesempatan kerja juga terbuka bagi 6.400 orang di sektor manufaktur dengan kompetensi dalam bidang pengelasan, percetakan, dan operasi produksi di Korea Selatan, Qatar, dan Taiwan.

Sektor selanjutnya yang dapat dipilih oleh para peserta adalah agrikultur dengan kuota 4.300 orang untuk bidang perkebunan sawit, peternakan, budidaya perikanan, kehutanan, dan pertanian di Malaysia, Taiwan, dan Jepang.