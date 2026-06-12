Info Penting soal Demo Mahasiswa Hari Ini, Perusahaan Swasta Sampai Mengeluarkan Imbauan

jpnn.com - JAKARTA – Masyarakat memberikan perhatian terhadap rencana aksi demo mahasiswa di Jakarta hari ini, Jumat 12 Juni 2026.

Salah satu perusahaan swasta sampai mengeluarkan edaran berisi imbauan kepada para karyawannya terkait rencana aksi demo mahasiswa hari ini.

Diberitakan, sejumlah Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Indonesia berencana menggelar aksi unjuk rasa dengan pusat berkumpulnya massa di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, hari ini.

Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) juga dipastikan ikut turun ke jalan.

Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Anandaku Dimas Rumi mengatakan, seluruh BEM fakultas di kampus berjaket almamater kuning itu akan bergabung dalam aksi massa.

"Sejauh ini aliansi yang sepakat akan turun adalah aliansi BEM se-UI, BEM KM IPB, BEM PNJ, BEM Universitas Pancasila, Aliansi BEM Gunadarma, FMN Pusat, FMN UI, Pembebasan, hingga Semar UI," kata Ketua BEM FH UI Dimas kepada awak media, Kamis (11/6).

Di grup WhatsApp karyawan sebuah perusahaan swasta, pada Kamis malam beredar imbauan terkait aksi demo mahasiswa hari ini.

“Imbauan, jika tidak urgent untuk mengurangi pergerakan keluar kantor.”