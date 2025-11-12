Info Penting untuk Honorer Non-database BKN Gagal PPPK Paruh Waktu

jpnn.com - BANGKA – Berikut ini informasi penting untuk para honorer non-database BKN yang tidak terakomodasi dalam pengangkatan PPPK Paruh Waktu di lingkungan Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Bupati Bangka Fery Insani berjanji tidak akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja atau PHK terhadap 900 honorer non-database BKN.

Fery mengatakan, pihaknya akan memberdayakan mereka guna membantu meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Pemkab Bangka.

"Kami tidak memutus kontrak bagi 900 tenaga honor yang tidak masuk database, bahkan akan diberdayakan di sejumlah instansi," kata Fery Insani di Sungailiat, Selasa (11/11).

Ia mengatakan memberdayakan ratusan tenaga honor non-database sebagai upaya membantu meningkatkan kesejahteraan sekaligus meningkatkan pelayanan masyarakat.

"Ratusan tenaga honorer yang tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara tersebut akan kami mempekerjakan sebagai sopir, petugas kebersihan, dan petugas jaga malam," jelas dia.

Petugas kebersihan, kata Fery Insani, difokuskan di area umum seperti kawasan taman Kota Sungailiat. Kawasan itu sebagai fasilitas umum dan tempat bermain anak-anak.

"Saya ingin pegawai di Pemerintah Kabupaten Bangka bekerja sesuai dengan keilmuan, bidang keahlian, dan rekam jejaknya, bukan berdasarkan kedekatan pribadi," jelas Fery Insani.