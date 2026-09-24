Info Penyelidikan Kasus Pelecehan Seksual Bripda S Terhadap Seorang Wanita
jpnn.com, MATARAM - Polisi menghentikan penyelidikan dugaan pelecehan seksual yang dilaporkan perempuan berinisial LL dengan terlapor anggota Polres Bima Kota Bripda S.
Penghentian penyelidikan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan yang diterbitkan Satreskrim Polres Bima Kota pada 18 Agustus 2026.
Surat itu menyebutkan hasil penyelidikan menyimpulkan peristiwa yang dilaporkan bukan merupakan tindak pidana atau tidak terdapat cukup alat bukti.
"Terhadap hasil penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyelidik diputuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil penyelidikan bukan merupakan tindak pidana atau tidak terdapat cukup alat bukti," demikian isi surat tersebut yang diterima, Rabu.
Kepala Satreskrim Polres Bima Kota AKP Jahyadi Sibawaih saat dikonfirmasi mengenai penanganan perkara tersebut memilih tidak memberikan penjelasan lebih lanjut karena baru menjabat sebagai Kasat Reskrim.
"Untuk itu, saya jangan berkomentar. Karena baru (menjabat)," katanya melalui sambungan telepon.
Terlepas dari penghentian penyelidikan perkara pidana tersebut, Bripda S sebelumnya menjalani pemeriksaan etik secara internal di lingkungan Polri.
Dalam sidang etik yang berlangsung pada Agustus 2026, Bripda S dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik dan dijatuhi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Modus Bripda S melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita berinisial LL.
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