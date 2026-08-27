Info Perjalanan KAI Commuter Line Menyusul Demo di Gedung DPR RI
jpnn.com, JAKARTA - KAI Commuter melakukan penambahan jumlah personel pengamanan guna mengantisipasi dampak aksi demo di gedung DPR RI pada Kamis (27/8).
Penempatan petugas tambahan dilakukan di sejumlah stasiun yang lokasinya berdekatan dengan titik aksi massa tersebut.
“Jika diperlukan KAI Commuter juga akan melakukan pengaturan pola operasi perjalanan Commuter Line mengikuti situasi di lintas,” kata VP Corporate Secretary KAI Commuter, Karina Amanda dalam keterangan tertulis.
Sebanyak 126 personel keamanan gabungan dari unsur internal serta TNI/POLRI kini telah disiagakan di lapangan.
Petugas disebar pada lokasi strategis seperti Stasiun Palmerah, Sudirman, BNI City, Tanah Abang, serta Stasiun Juanda.
Secara terperinci, jajaran keamanan menyiagakan 20 personel di Stasiun Palmerah dan 21 personel di Stasiun Sudirman.
Stasiun Tanah Abang mendapatkan pengawalan terbanyak dengan 37 personel, sementara Stasiun Juanda dijaga oleh 28 personel.
Adapun untuk kawasan Stasiun BNI City, pihak pengelola menerjunkan sebanyak 20 personel keamanan tambahan.
Info terkini perjalanan commiter line menyusul adanya aksi demo di gedung DPR RI, Kamis (27/7).
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