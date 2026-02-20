Info Terbaru Banjir Grobogan dan Demak, Semarang - Purwodadi Masih Putus

jpnn.com - JAKARTA – Berikut ini informasi terbaru mengenai penanganan bencana banjir yang merendam sejumlah wilayah di Kabupaten Grobogan dan Demak, Jawa Tengah.

Diketahui, jalan raya yang menjadi jalur utama Semarang – Purwodadi di Kecamatan Gubug terputus akibat banjir.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) saat masih melakukan penanganan intensif mengatasi banjir yang hampir sepekan masih merendam sejumlah wilayah di Grobogan dan Demak.

Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari di Jakarta, Jumat (20/2), melaporkan bahwa sebanyak 10.061 keluarga dengan 9.736 unit rumah yang terendam banjir di Kabupaten Grobogan sejak 15 Februari.

Hingga saat ini banjir dilaporkan masih merendam wilayah Grobogan.

Kawasan banjir terparah berada di Kecamatan Tegowanu dan Kecamatan Godong yang masih dalam penanganan petugas gabungan.

Pemerintah Kabupaten Grobogan menetapkan status tanggap darurat yang berlaku aktif setidaknya hingga 22 Februari 2026 guna mempercepat penanganan dan pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak.

Sementara itu, di Kabupaten Demak, BNPB mencatat sebanyak 8.163 unit rumah terdampak banjir.