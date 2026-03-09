Info Terbaru Banjir Jakarta, Hari Ini Masih Ada Beberapa Lokasi Terendam
jpnn.com - JAKARTA – Banjir Jakarta yang terjadi pada Minggu (8/3) masih menyisakan genangan di sejumlah lokasi di wilayah ibu kota pada Senin (9/3) pagi.
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mendata hingga Senin pukul 06.00 WIB banjir masih merendam sebanyak 16 rukun tetangga (RT) dan dua ruas jalan dengan ketinggian mulai dari setengah meter hingga hampir satu meter.
"Namun, saat ini banjir sudah berangsur surut," kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kebencanaan BPBD DKI Jakarta Mohamad Yohan di Jakarta, Senin.
BPBD DKI Jakarta mendata pada Minggu (8/3) siang banjir sempat merendam sebanyak 148 RT dan 20 ruas jalan di Jakarta Selatan, Barat, dan Timur. Data tersebut menjadi puncak banjir yang terjadi di Jakarta.
Setelah itu, dari data yang sama banjir berangsur-angsur surut dan pada Senin pagi sekitar pukul 06.00 WIB banjir masih merendam 16 RT dan dua ruas jalan.
Yohan mengatakan, untuk ketinggian air yang masih merendam 16 RT di Jakarta Barat yaitu dari 30-90 sentimeter (cm).
"Untuk penyebab banjir yaitu hujan deras yang melanda wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada Sabtu (7/3) dan Minggu (8/3) serta meluapnya sejumlah sungai di daerah tersebut," ujarnya.
Adapun data wilayah terdampak sebagai berikut:
Banjir Jakarta berangsur-angsur surut, pada Senin pagi sejumlah lokasi masih terendam.
