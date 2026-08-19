Info Terbaru dari Bahlil soal Rencana Pembatasan Pertalite bagi Desil 9-10

jpnn.com - JAKARTA – Berikut info terbaru dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengenai rencana pembatasan pembelian BBM jenis pertalite bagi warga masyarakat kategori desil 9 dan 10.

Bahlil menegaskan rencana pembatasan tersebut masih dalam kajian, sehingga distribusi pertalite saat ini masih berjalan seperti biasa.

“Pembatasan pertalite masih di dalam pembahasan, ya,” ucap Bahlil ketika ditemui di sela-sela acara The 12th Indonesia International Geothermal Convention & Exhibition (IIGCE) 2026 yang digelar di Jakarta, Rabu (19/8).

Dikatakan, apabila pembahasan tersebut belum menghasilkan putusan, maka distribusi pertalite masih berlangsung seperti saat ini.

Dengan demikian, Bahlil menyampaikan bahwa aturan yang saat ini berlaku adalah 200 liter pertalite per hari untuk bus dan truk, serta 50 liter per hari untuk kendaraan roda empat.

“Masih seperti itu aja,” kata dia.

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Dalam kesempatan tersebut, ia mengingatkan bahwa pertalite ditujukan untuk masyarakat yang berhak menerima subsidi energi.

Bagi masyarakat yang sudah mampu, Bahlil meminta agar mengonsumsi BBM nonsubsidi.