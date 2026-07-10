menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Info Terbaru dari BKN soal Pendaftaran CPNS 2026 Jalur Umum dan Sekolah Kedinasan

Info Terbaru dari BKN soal Pendaftaran CPNS 2026 Jalur Umum dan Sekolah Kedinasan

Info Terbaru dari BKN soal Pendaftaran CPNS 2026 Jalur Umum dan Sekolah Kedinasan
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Wakil Kepala BKN Suharmen menjawab pertanyaan kapan pendaftaran CPNS 2026 jalur umum dan sekolah kedinasan. Ilustrasi Foto: Humas KemenPANRB.

jpnn.com - JAKARTA - Berikut penjelasan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) terkait pertanyaan kapan pendaftaran CPNS 2026 dibuka.

Di tahun-tahun sebelumnya, gelombang pertama seleksi Calon ASN ialah penerimaan CPNS jalur sekolah kedinasan.

Pada rekrutmen CPNS 2025 misalnya, untuk jalur sekolah kedinasan, Badan Kepegawaian Negara (BKN) menetapkan tanggal pendaftaran dimulai 29 Juni hingga 18 Juli 2025.

Baca Juga:

Nah, hari ini sudah 10 Juli 2026, tetapi belum ada tanda-tanda pembukaan pendaftaran CPNS jalur kedinasan.

Hal itu juga bisa menjadi sinyal bahwa pendaftaran CPNS 2026 jalur umum bakal molor.

Wakil Kepala BKN Suharmen mengatakan, sampai saat ini belum ada pembahasan detail terkait seleksi CPNS 2026, termasuk jalur sekolah kedinasan.

Baca Juga:

Pemerintah masih fokus pada pengisian pegawai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Sekolah Rakyat (SR).

"Sampai Juni kemarin pembahasannya masih fokus ke KDKMP dan SR tingkat instansi. Untuk Sekolah Kedinasan masih belum dibahas detail," kata Waka BKN Suharmen kepada JPNN, Jumat (10/7/2026).

Berikut ini info terbaru dari pimpinan BKN soal pendaftaran CPNS 2026 jalur umum dan sekolah kedinasan.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI