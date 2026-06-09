menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Kriminal » Info Terbaru dari Polisi Kasus Pembunuhan Bidan di Situbondo

Info Terbaru dari Polisi Kasus Pembunuhan Bidan di Situbondo

Info Terbaru dari Polisi Kasus Pembunuhan Bidan di Situbondo
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Tersangka digelandang ke Polres Situbondo, Jawa Timur. Foto: ANTARA/Novi Husdinariyanto

jpnn.com, SITUBONDO - Polisi menyatakan tersangka Ahmad Rizky Hidayaturrahman (32), pelaku pembunuhan bidan di Situbondo, Jatim, positif mengonsumsi sabu-sabu.

Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Selimat menyatakan tersangka telah diperiksa oleh Seksi Kedokteran dan Kesehatan Polres Situbondo.

“Setelah dilakukan tes urine oleh Dokkes Polres Situbondo terhadap pelaku, hasilnya positif mengandung amfetamin atau narkotika jenis sabu,” kata Selimat, Selasa.

Baca Juga:

Tersangka melakukan pembunuhan terhadap istrinya, Murtafia Rafika Devi (34), warga Desa Besuki, Kecamatan Besuki, yang sehari-hari bekerja sebagai tenaga kesehatan di RSUD Besuki.

Selimat mengatakan penyidik Satuan Reserse Kriminal Polres Situbondo telah memeriksa sejumlah saksi untuk mendalami kasus tersebut.

Polisi juga mengamankan barang bukti berupa batu yang digunakan tersangka untuk menganiaya korban.

Baca Juga:

"Saat ini tersangka sudah dititipkan penahanannya di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Situbondo," kata AKP Selimat.

Jasad korban ditemukan di saluran drainase jalur Pantura Desa Kalianget, Kecamatan Banyuglugur, pada Sabtu (6/6) sekitar pukul 19.30 WIB.

Pelaku pembunuhan bidan bernama Murtafia Rafika Devi di Situbondo ternyata suami korban.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI