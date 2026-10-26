Info Terbaru Dirjen Nunuk soal Alih Status PPPK Paruh Waktu & PPPK, Afirmasi Usia?

jpnn.com, JAKARTA - Info terbaru Dirjen Nunuk soal alih status PPPK paruh waktu dan PPPK. Ada soal gaji serta afirmasi usia.

Menurut Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Prof. Nunuk Suryani, peralihan guru PPPK paruh waktu ke PPPK penuh waktu akan berjalan per 1 Januari 2027.

Artinya, per 1 Januari 2027 PPPK paruh waktu resmi menjadi PPPK penuh waktu di bawah Kemendikdasmen. Dengan demikian gaji mereka ditanggung melalui APBN di bawah naungan Kemendikdasmen.

"Sebanyak 242.482 PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu per 1 Januari 2027, gajinya ditanggung APBN melalui Kemendikdasmen," kata Dirjen Nunuk ditemui JPNN saat taklimat media 2 Tahun Gerak Nyata Wujudkan Pendidikan Bermutu untuk Semua di Kantor Kemendikdasmen, Senin (26/10/2026).

Bagaimana dengan alih status guru PPPK penuh waktu ke pusat? Dirjen Nunuk menjelaskan pengalihan mereka tidak serta merta, karena saat ini status PPPK penuh waktu masih di bawah kewenangan pemerintah daerah.

Itu artinya seluruh PPPK penuh waktu yang diangkat sebelum tahun 2027 statusnya adalah PPPK daerah. Gaji mereka pun masih masuk ke dalam APBD, karena belum bisa dialihkan ke pusat.

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Berbeda dengan PPPK paruh waktu yang diangkat menjadi PPPK penuh waktu pada 1 Januari 2027 statusnya pegawai pusat. Gajinya pun dari pusat (Kemendikdasmen, red).

Lantaran PPPK penuh waktu statusnya masih ASN daerah, lanjut Dirjen Nunuk, mereka diberikan kesempatan mengikuti seleksi CPNS yang dimulai Januari 2027.