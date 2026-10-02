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Info Terbaru Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah

Info Terbaru Kasus Eks Jampidsus Febrie Adriansyah
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Tersangka kasus dugaan TPPU Febrie Adriansyah berjalan setibanya di Gedung Utama Kejagung, Jakarta, Selasa (8/9/2026). Kejagung kembali memeriksa mantan Jampidsus itu sebagai tersangka terkait kasus dugaan korupsi dan TPPU terkait kasus PT ASABRI dan/atau PT Asuransi Jiwasraya. ANTARA FOTO/Fauzan/wsj.

jpnn.com - Mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah bakal menjalani sidang perdana perkara dugaan pemerasan dan TPPU dalam penanganan kasus PT ASABRI dan/atau Asuransi Jiwasraya, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2026).

Selain Febrie, terdapat pula dua orang lainnya yang akan menghadapi sidang perdana, yakni Don Ritto alias Idon selaku pengacara dan Nurman Herin selaku pihak swasta.

"Sidang dengan agenda pembacaan surat dakwaan pada Rabu, 7 Oktober 2026," kata Juru Bicara PN Jakpus Andi Saputra kepada wartawan di Jakarta, Jumat (2/10/2026).

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Perkara tersebut berdasarkan surat perintah penyidikan (sprindik) yang diterbitkan Kejaksaan Agung usai menerima pengalihan tiga perkara dari Polri.

Sprindik dimaksud mencakup dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) di PT KNI, dugaan korupsi tata kelola batu bara di PLTU yang diduga memicu pemadaman listrik, serta dugaan korupsi dan TPPU dalam penanganan perkara PT ASABRI dan/atau Jiwasraya.

Selain itu, Kejagung juga menerbitkan sprindik keempat untuk mengusut dugaan TPPU dengan tindak pidana asal korupsi setelah menerima pelimpahan berkas perkara dan barang bukti dari Polri berupa emas seberat 74 kilogram serta uang valuta asing senilai ratusan miliar rupiah.

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Adapun Penyidik pada Tim 9 Kejagung telah menyita 38 objek tanah dalam kasus dugaan TPPU yang menyeret mantan Jaksa Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tersebut.

"Terkait dengan progres penyitaan, dari tahap penyidikan kemarin, telah disita kurang lebih 38 objek aset tanah dan/atau bangunan," kata Koordinator Tim 9 sekaligus Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Rudi Margono di Jakarta, Selasa (15/9).

Mantan Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah bakal menjalani sidang perdana perkara dugaan pemerasan dan TPPU kasus PTT Asabri dan Jiwasraya 7 Oktober 2026.

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