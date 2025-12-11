menu
JPNN.comJPNN.com
JPNN.com » Nasional » Humaniora » Info Terbaru Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu dari Kabid GTK

Info Terbaru Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu dari Kabid GTK

Info Terbaru Nasib Honorer Gagal PPPK Paruh Waktu dari Kabid GTK
Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
Banyak honorer tidak masuk gerbong pengangkatan jadi PPPK Paruh Waktu. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - CIANJUR - Sebanyak 1.576 guru honorer di lingkup Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, tidak masuk dalam usulan pengangkatan menjadi PPPK Paruh Waktu.

Bagaimana nasib ribuan guru honorer gagal PPPK Paruh Waktu tersebut?

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur menyatakan menunggu keputusan dari pemerintah pusat.

Baca Juga:

Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Disdikpora Cianjur Wawan Setiawan mengatakan Pemkab Cianjur telah mengusulkan lebih dari 7.000 formasi PPPK paruh waktu tahun 2025, terdiri dari guru dan tenaga teknis di sekolah.

"Untuk formasi tenaga pendidikan yang diajukan sebanyak 2.800 orang karena sudah terdata di Dapodik. Namun, banyak yang tidak memenuhi syarat salah satunya masa kerja kurang dari dua tahun," katanya di Cianjur, Rabu (10/12).

Sehingga pihaknya belum dapat memastikan nasib ribuan honorer tenaga pendidikan itu.

Baca Juga:

Namun, dia berharap ke depan ada peluang pemerintah membuka kembali formasi dengan mempertimbangkan anggaran daerah.

Banyak guru honorer yang terdaftar di Dapodik. Namun, tidak dapat mengikuti seleksi karena aturan mengharuskan masa kerja minimal dua tahun, sehingga banyak guru honorer tersisih dan belum mendapatkan kepastian status.

Berikut ini info terbaru dari Pak Wawan tentang nasib honorer gagal diangkat menjadi PPPK Paruh Waktu.

Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Pinterest JPNN.com LinkedIn JPNN.com Whatsapp JPNN.com Telegram JPNN.com
JPNN.com WhatsApp

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

 
BERITA TERKAIT
BERITA TERKINI GenPI.co

TERPOPULER

PERIODE:   6 JAM 12 JAM 1 HARI 1 MINGGU

PILIHAN REDAKSI