Info Terbaru OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo
jpnn.com - KUDUS - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Bupati Pati Sudewo.
Setelah terkena OTT KPK, Bupati Pati Sudewo kini tengah menjalani pemeriksaan intensif.
“Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW,” kata Budi Prasetyo saat dikonfirmasi, Senin (19/1).
Polres Kudus, Jawa Tengah, mengakui adanya peminjaman satu ruangan oleh KPK dalam rangka memeriksa Bupati Pati Sudewo, pada Senin (19/1) dini hari.
Kapolres Kudus AKBP Heru Dwi Purnomo mengatakan tim KPK tiba di Mapolres Kudus pada Senin (19/1) dini hari sekitar pukul 03.30 WIB untuk melakukan pemeriksaan.
"Benar hari ini (19/1), dari KPK telah berkoordinasi dengan Polres Kudus untuk meminjam fasilitas pemeriksaan dalam rangka pemeriksaan Bupati Pati. Alhamdulillah pemeriksaan sudah selesai," ujarnya di Kudus, Senin malam.
Dia menjelaskan pemeriksaan dimulai sejak pukul 03.30 WIB hingga selesai Senin (20/1) malam.
Setelah pemeriksaan rampung, tim KPK kemudian bergeser menuju Semarang dengan pengawalan dari Unit Patwal Satlantas Polres Kudus.
Berikut ini info terbaru dari Kapolres Kudus tentang OTT KPK terhadap Bupati Pati Sudewo.
