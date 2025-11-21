menu
Info Terbaru Patung Soekarno Rusak Tertimpa Tenda Pelantikan PPPK Paruh Waktu
Penampakan kerusakan pada patung Soekarno di kawasan Alun-alun Indramayu, Jawa Barat. Foto: ANTARA/HO-Pemkab Indramayu

jpnn.com - INDRAMAYU – Berikut ini info terbaru mengenai patung Presiden pertama RI Soekarno yang mengalami kerusakan setelah tertimpa tenda acara pelantikan PPPK Paruh Waktu di kawasan Alun-alun Indramayu, Jawa Barat, pada awal November 2025.

Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah memperbaiki patung Soekarno tersebut.

Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan patung tersebut telah dicopot sementara dari kawasan alun-alun untuk proses pembenahan.

Dia mengungkapkan, rusaknya patung Soekarno tersebut terjadi saat Alun-alun Indramayu digunakan untuk kegiatan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.

Dikatakan, cuaca buruk dan angin kencang yang melanda wilayah itu diduga menyebabkan tenda roboh menimpa patung tersebut.

Patung sempat ditutup kain sebagai langkah sementara sebelum proses perbaikan dilakukan.

“Saya menerima laporan, ada patung (Soekarno) rusak karena tertimpa tenda. Ada angin besar sekali. Untuk penanganan cepat, ditutup dulu, karena tidak elok,” kata Lucky Hakim dalam keterangannya di Indramayu, Kamis (20/11).

Lucky menuturkan bagian leher patung mengalami kerusakan paling parah, sehingga membuat tampilannya tampak miring.

