Info Terbaru Patung Soekarno Rusak Tertimpa Tenda Pelantikan PPPK Paruh Waktu
jpnn.com - INDRAMAYU – Berikut ini info terbaru mengenai patung Presiden pertama RI Soekarno yang mengalami kerusakan setelah tertimpa tenda acara pelantikan PPPK Paruh Waktu di kawasan Alun-alun Indramayu, Jawa Barat, pada awal November 2025.
Pemerintah Kabupaten Indramayu tengah memperbaiki patung Soekarno tersebut.
Bupati Indramayu Lucky Hakim mengatakan patung tersebut telah dicopot sementara dari kawasan alun-alun untuk proses pembenahan.
Dia mengungkapkan, rusaknya patung Soekarno tersebut terjadi saat Alun-alun Indramayu digunakan untuk kegiatan pelantikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu.
Dikatakan, cuaca buruk dan angin kencang yang melanda wilayah itu diduga menyebabkan tenda roboh menimpa patung tersebut.
Patung sempat ditutup kain sebagai langkah sementara sebelum proses perbaikan dilakukan.
“Saya menerima laporan, ada patung (Soekarno) rusak karena tertimpa tenda. Ada angin besar sekali. Untuk penanganan cepat, ditutup dulu, karena tidak elok,” kata Lucky Hakim dalam keterangannya di Indramayu, Kamis (20/11).
Lucky menuturkan bagian leher patung mengalami kerusakan paling parah, sehingga membuat tampilannya tampak miring.
Berikut ini info terbaru mengenai patung Soekarno yang mengalami kerusakan setelah tertimpa tenda acara pelantikan PPPK Paruh Waktu.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: Info Terbaru Muncul, Nasib Honorer Non-database BKN Masih Menunggu, Simak Baik-Baik
- Wacana Resentralisasi Pendidikan Menguat, Masalah PPPK juga Menjadi Alasan
- Perempuan Guru PPPK Tewas di Kamar Kos, Diduga Korban Pembunuhan
- Selama Ini Ada Dualisme, Wamendikdasmen Usul Tata Kelola Guru Diurus Pemerintah Pusat Saja
- Nasib Honorer Non-database BKN Menunggu Hasil Investigasi, si Bodong Siap-siap Saja
- Kepala BKN Singgung Aspirasi Alih Status PPPK ke PNS, Simak Baik-baik ya