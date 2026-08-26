Info Terbaru Penanganan Kebakaran Rumah Adat Sade di Lombok Tengah
jpnn.com - LOMBOK TENGAH – Ratusan bangunan di kawasan Rumah Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), ludes akibat kebakaran besar pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
Diketahui, Rumah Adat Sade yang merupakan ikon wisata budaya Lombok selalu ramai dikunjungi wisatawan nusantara (wisnus) dan wisatawan mancanegara (wisman), terutama di hari-hari libur panjang.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran Rumah Adat Sade tersebut.
Kawasan Rumah Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah sebelum mengalami kebakaran. Foto: Sam/JPNN.com
Namun, sejumlah barang berharga milik warga, seperti kain tenun, telepon seluler, emas, serta perabotan rumah tangga ludes terbakar.
Berdasarkan data sementara, jumlah rumah adat yang terbakar 75 unit, bangunan rumah dan toko seni 69 unit dan jumlah warga terdampak mencapai 320 jiwa.
Kabar terbaru, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menurunkan ribuan aparatur sipil negara (ASN) bersama TNI dan Polri untuk penanganan material sisa kebakaran yang menghanguskan Kampung Adat Sade, Desa Rambitan, Kecamatan Pujut.
Berikut info terbaru penanganan kebakaran Rumah Adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, NTB, yang terjadi pada Sabtu, 22 Agustus 2026.
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