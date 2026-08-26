Info Terbaru Pendaftaran CPNS 2026, Ada Formasi Guru dan Tenaga Teknis

jpnn.com - KUDUS – Pemerintah hingga saat ini belum mengumumkan jadwal pendaftaran CPNS 2026.

Namun, beberapa pemerintah daerah sudah mengajukan usulan formasi CPNS tahun ini.

Salah satunya Pemerintah Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, yang mengajukan sebanyak 400 formasi CPNS 2026.

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Jumlah tersebut untuk memenuhi kebutuhan aparatur di daerah, menyusul banyaknya ASN yang memasuki masa pensiun.

"Dari usulan 400 formasi CASN tersebut, kami belum tahu yang disetujui berapa. Itu baru usulan, nanti disetujui berapa dan formasinya apa, tergantung dari pemerintah pusat," kata Sekretaris Daerah Kabupaten Kudus Eko Djumartono di Kudus, Selasa (25/8).

Dia menegaskan 400 formasi yang diusulkan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tenaga aparatur, terutama untuk formasi guru dan tenaga teknis.

Dikatakan, kebutuhan aparatur tersebut tidak terlepas dari banyaknya ASN di lingkungan Pemkab Kudus yang memasuki masa pensiun.

Rekrutmen aparatur baru diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.