Info Terbaru Perjuangan PPPK, P3K PW, dan Downgrade, Sinyal Positif, Alhamdulillah
jpnn.com - JAKARTA - Forum Honorer Non-Kategori Dua Indonesia (FHNK2I) telah mengajukan usulan soal nasib PPPK, PPPK paruh waktu (P3K PW), dan PPPK downgrade kepada Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Ada sinyalemen positif dari DPD RI.
Sekretaris Jenderal DPP FHNK2I Tenaga Kependidikan (Tendik) Herlambang Susanto mengungkapkan, saat bertemu Wakil Ketua Komite I DPD RI H. Muhdi ada lima usulan yang disampaikan.
Kesemuanya merupakan aspirasi dari ASN PPPK baik penuh waktu, downgrade, maupun PPPK paruh waktu.
Adapun materi usulan yang disampaikan sebagai berikut:
1. Terkait dengan kemampuan anggaran daerah, memohon agar supaya sumber gaji PPPK di daerah bisa dialihkan ke APBN, sehingga daerah pun tidak menjadi terbebani.
2 Rekrutmen 2026, 2027, dan seterusnya, berfokus pada penuntasan terhadap keberadaan PPPK Paruh Waktu untuk menjadi Penuh Waktu dan PPPK Penuh Waktu Downgrade untuk disesuaikan dengan ijazahnya.
3. Peralihan sumber gaji bagi PPPK dari APBD ke APBN bisa dilakukan pemerintah pusat sesuai dengan kondisi anggaran yang ada dan dapat dilakukan secara bertahap.
4. Bersamaan dengan peralihan sumber gaji ke APBN, kementerian terkait juga perlu membuat edaran ke daerah, yaitu dengan memberikan jaminan kepada PPPK maupun paruh waktu terkait keberlanjutan masa kontraknya.
Info terbaru dari FHNK2I yang terus memperjuangan nasib PPPK, P3K PW, PPPK Downgrade, ada sinyal positif.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- 5 Berita Terpopuler: 3 Usulan PTKNI, Pejabat BKN Merespons, Jangan Korbankan PPPK demi Efisiensi Anggaran
- SK Pemberhentian Belasan PPPK menjadi Peringatan Bagi yang Lain, Jangan Main-main
- Ingat ya, PPPK Itu Termasuk ASN, Tidak Bisa Dirumahkan Gegara Anggaran
- Banyak PPPK dan P3K PW Terancam Sanksi, Bisa Putus Kontrak, Bukan karena Anggaran Cekak
- 3 Usulan PTKNI kepada Pemerintah, PPPK Paruh Waktu Fokus Poin 1, Pejabat Merespons
- Komisi II DPR: Pemerintah Jangan Korbankan PPPK demi Efisiensi Anggaran