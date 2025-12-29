Info Terbaru Polisi soal Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
jpnn.com - Personel Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Situbondo, Jawa Timur tidak hanya menemukan sebilah pisau di lokasi pembunuhan satu keluarga, tetapi juga ponsel.
Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan mengatakan polisi mengamankan lima telepon seluler (ponsel) atas kasus dugaan korban pembunuhan satu keluarga itu.
Ketiga korban dugaan pembunuhan itu ialah Muhammad Hasim (58) dan istrinya Suningsih (38) serta Umi Rahmania (18) perempuan (anak).
Ketiganya ditemukan meninggal dunia di dalam rumahnya di Dusun Watuketu, Desa Demung, Kecamatan Besuki, pada Minggu (28/12) pagi sekitar pukul 07.00 WIB.
"Kami juga mengamankan lima handphone di lokasi kejadian, termasuk sebilah pisau, serta memeriksa kamera pengintai dalam kondisi mati," kata Kasat Reskrim Polres Situbondo AKP Agung Hartawan kepada wartawan di Situbondo, Minggu malam (28/12/2025).
Menurut dia, tim forensik saat ini sedang bekerja melakukan autopsi tiga jenazah korban dugaan pembunuhan di RSUD dr. Abdoer Rahem Situbondo.
Hasil autopsi merupakan bagian dari penyelidikan untuk mengungkap motif meninggalnya tiga korban yang masih satu keluarga itu.
"Kami masih menunggu hasil autopsi dari RSUD dr. Abdoer Rahem, dan tim forensik masih bekerja dan kami menunggu hasilnya," kata AKP Agung.
Begini info terkini dari polisi soal kasus pembunuhan satu keluarga di Situbondo, Jawa Timur. Selain pisau, ada lima ponsel ditemukan di lokasi.
Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News
- Sebilah Pisau di Lokasi Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
- Fakta-Fakta Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
- Ini Hasil Penyelidikan Polisi Kasus Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
- Gempar Pembunuhan Satu Keluarga di Situbondo
- Bripda Seili Pembunuh Mahasiswi ULM Terancam Hukuman Berat, Dia Bakal Dipecat
- Bripda Muhammad Seili Bunuh Mahasiswi ULM, Polda Kalsel Minta Maaf