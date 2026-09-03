Info Terbaru Polisi terkait Kasus Kematian Anak Buah Febrie Adriansyah

jpnn.com, JAKARTA - Penyebab kematian anak buah Febrie Adriansyah, Sutrimo masih diselidiki polisi.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto mengatakan penyidik akan memeriksa pegawai Kejaksaan Agung (Kejagung) Febrio Adiono sebagai salah satu pihak yang akan dimintai keterangan.

"Ya, salah satunya (Febrio) akan kami dalami," kata Budi di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Rabu.

Budi menyebut, penyidik akan memeriksa sejumlah nama secara bertahap untuk mendalami perkara tersebut.

Namun, Budi belum menjelaskan secara rinci mengenai posisi atau keterkaitan Febrio dengan perkara Sutrimo. Dia juga tidak menyebutkan kapan pemeriksaan terhadap Febrio akan dilakukan.

Menurut dia, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak merupakan bagian dari langkah penyidik untuk mengumpulkan dan mendalami informasi yang berkaitan dengan perkara tersebut.

Baca Juga: Febrie Adriansyah Harap Fakta Penyebab Kematian Sutrimo Terungkap

Selain itu, penyidik Polda Metro Jaya juga masih menunggu hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) yang nantinya menjadi bagian dari perkembangan penanganan perkara.

Budi mengatakan hasil pemeriksaan Labfor dalam waktu dekat diharapkan sudah dapat disampaikan. Hasil tersebut nantinya akan dijelaskan oleh dokter Labfor bersama tim dokter forensik kolegial dan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya.