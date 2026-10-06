Info Terbaru Seleksi CPNS 2026, Tinggal Menunggu Surat Edaran, PPPK Paruh Waktu jadi Andalan

jpnn.com - MATARAM – Berikut info terbaru mengenai seleksi CPNS 2026 dari Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Mataram Taufik Priyono.

Taufik mengabarkan bahwa pemerintah memutuskan tidak akan membuka seleksi CPNS 2026.

Dia mengaku mendapatkan informasi tersebut dari kementerian terkait di Jakarta.

"Surat edaran resmi terkait peniadaan rekrutmen CPNS 2026 belum kami terima, tetapi secara lisan sudah disampaikan oleh kementerian. Mungkin edaran menyusul," kata Taufik Priyono di Mataram, Senin (5/10).

Dengan alasan tersebut, Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), memastikan tidak ada rekrutmen CPNS yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Seleksi CPNS ditunda hingga tahun 2027.

Sementara terkait dengan 200 formasi CPNS 2026, yang telah diajukan ke pemerintah pusat, akan dikoordinasikan kembali dengan unsur pimpinan sebab kemungkinan jumlah usulan untuk tahun 2027 bisa berubah.

Penundaan rekrutmen CPNS itu, katanya, memberi waktu bagi pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebutuhan formasi ASN agar lebih tepat sasaran.

"Usulan formasi bisa berubah karena adanya ASN yang masuk masa pensiun, meninggal, dan alasan lain yang berpotensi untuk menambah usulan formasi," katanya.