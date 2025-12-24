Info Terbaru soal Alih Status Dosen PPPK 35 PTNB ke PNS, Alhamdulillah

jpnn.com, JAKARTA - Info terbaru soal alih status dosen PPPK 35 perguruan tinggi negeri baru (PTNB) ke PNS. Info ini bisa bikin dosen PPPK gembira.

Menurut Menteri Pendidikan Tinggi Riset, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto, pembahasan soal alih status dosen PPPK ke PNS terus berjalan.

Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi (Kemdiktisaintek) pun sudah menyampaikan kajian kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Rini Widyantini soal profesi dosen yang tidak cocok menjadi PPPK.

"Kami sudah menganalisis beban kerja dosen. Mereka harus melakukan penelitian secara terus menerus sehingga kalau dijadikan PPPK, maka risetnya bisa terputus begitu kontraknya tidak diperpanjang," tutur Menteri Brian dalam Ngopi Bareng Media, Rabu (24/12).

Selain riset, lanjutnya, karier dosen yang seharusnya berjenjang bisa stag. Ini akan merugikan para dosen sudah meniti kariernya dari bawah.

Sekretaris Kemdiktisaintek Togar Mangihut Simatupang, mengungkapkan, proses alih status

2.671 dosen PPPK 35 PTNB dalam tahap penghitungan anggaran. Presiden Prabowo Subianto pun sudah memberikan sinyal positif.

Rencananya tahun depan Presiden Prabowo akan mengumumkan pengangkatan dosen PNS ini.