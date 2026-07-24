Info Terbaru soal Alih Status PPPK Paruh Waktu menjadi Pegawai Penuh, Waduh

jpnn.com - CIANJUR – Berikut ini info terbaru mengenai alih status PPPK Paruh Waktu menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja penuh waktu.

Diketahui, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Rini Widyantini menerbitkan PermenPANRB Nomor 9 Tahun 2026 tentang PPPK Paruh Waktu.

PermenPANRB 9 Tahun 2026 diteken Menteri Rini pada 9 Juni, mengatur sejumlah hal, antara lain mengenai pengadaan PPPK Paruh Waktu dan alih status P3K Paruh Waktu menjadi PPPK penuh waktu.

Berkaitan dengan terbitnya regulasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menyatakan belum berencana mengusulkan alih status P3K Paruh Waktu menjadi PPPK.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Cianjur Akos Koswara di Cianjur, Kamis, mengatakan pihaknya belum bisa melakukan pengangkatan PPPK Paruh Waktu menjadi PPPK Penuh Waktu karena keterbatasan anggaran daerah.

Dia hanya memastikan 6.997 PPPK Paruh Waktu di lingkungan Pemkab Cianjur tetap dipertahankan dan tidak akan dihapus.

"Status PPPK Paruh Waktu di Cianjur tetap aman dan tidak ada rencana penghapusan, dimana saat ini jumlahnya sekitar 6.997 orang," katanya di Cianjur, Kamis (23/7).

Akos Koswara juga mengatakan, Pemkab Cianjur tidak ikut membuka seleksi CPNS 2026 dan PPPK 2026.