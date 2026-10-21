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Info Terbaru soal Rencana Gaji PNS Disalurkan Lewat Kopdes, Semoga Polemik Berakhir

Info Terbaru soal Rencana Gaji PNS Disalurkan Lewat Kopdes, Semoga Polemik Berakhir
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Gaji PNS. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com - JAKARTA – Rencana pemerintah menyalurkan gaji PNS melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menuai polemik.

Info terbaru, Menteri Keuangan (Menkeu) Suahasil Nazara menegaskan bahwa penyaluran gaji PNS tetap dilakukan melalui sistem perbankan, bukan lewat kopdes/kopkel Merah Putih.

"Akan tetap seperti sekarang, saya mentransfer tetap seperti sekarang," kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (20/10).

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Namun, Suahasil tidak memberikan penjelasan lebih rinci terkait dengan usulan Kementerian Koperasi mengenai pembayaran gaji PNS melalui KDKMP.

Sebelumnya, Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pengajuan terkait rencana penyaluran gaji PNS melalui kopdes/kopkel Merah Putih alias KDKMP telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Sudah diajukan ke Kementerian Keuangan," kata Ferry seusai menghadiri rapat koordinasi terbatas KDKMP, di Jakarta, Rabu (14/10).

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Ferry menyampaikan hal tersebut menjelaskan mengenai pelaksanaan rencana pembayaran gaji PNS melalui koperasi.

Ia menyebut anggaran untuk pembayaran tersebut tengah disiapkan, tetapi belum menjelaskan angka secara terperinci serta mekanisme penyalurannya.

Berikut ini info terbaru soal rencana pemerintah menyalurkan gaji PNS melalui Kopdes Merah Putih.

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